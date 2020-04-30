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Ральф Шумахер: я бы не стал сравнивать Михаэля и Хэмилтона

Ральф Шумахер: я бы не стал сравнивать Михаэля и Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы-1, брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поделился мнением о возможном рекорде Льюиса Хэмилтона.

«Во-первых, нужно посмотреть, станет ли вообще Хэмилтон чемпионом в 2020 году. Я бы не стал сбрасывать со счетов „Ред Булл“. Зимой „Хонда“ достаточно серьёзно вложилась в доработку мотора. Думаю, что в начале сезона нас ждёт много сюрпризов.

Но Льюис — уникальный пилот, который выступает за рулём уникального болида. Если он побьёт рекорд моего брата, то это будет заслуженно. Но я бы не стал их сравнивать. Михаэль добился успеха в своё время, а Льюис в своё. Их достижения будут жить вечно. То, чего добились Льюис и Тото Вольф за последние годы будет навсегда вписано в историю Формулы-1», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.

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