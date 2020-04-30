Минимум 5 боевых пилотов и Петтер Сольберг выступят в виртуальном ГП на «Интерлагосе»

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала список пилотов, которые 3 мая примут участие в виртуальном Гран-при на трассе «Интерлагос». Соревнования пройдут на базе игры F1 2019. Своё участие пока подтвердили пять действующих гонщиков: Шарль Леклер («Феррари»), Александер Албон («Ред Булл»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»).
Вместе с профессиональными пилотами в заездах примут участие приглашённые звёзды. Напарником Албона станег игрок в крикет Бен Стоукс. А компанию пилоту молодёжной программы «Рено» Кристиану Лундгору составит экс-чемпион мира по ралли Петтер Сольберг.
Виртуальный Гран-при начнётся 3 мая — в 20:00 мск. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку из 28 кругов. Напомним, что предыдущие соревнования виртуальной трассе в Китае выиграл Леклер.
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