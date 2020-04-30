В игре F1 2020 показали все изменения «Зандворта» перед возвращением Формулы-1

Разработчики видеоигры F1 2020 опубликовали видеозапись с геймплеем на трассе «Зандворт», на которой должен пройти Гран-при Нидерландов.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале F1® Games From Codemasters.

Наиболее заметными этапами реконструкции трассы стала перестройка третьего и 13-го поворотов, которые в итоге стали профилированными, при этом наклон в 13-м повороте станет даже выше, чем, например, в Индианаполисе.



Из-за 18-градусного бенкинга, выводящего гонщиков на стартовую прямую, «Пирелли» придётся выбирать необычно высокое давление шин для Гран-при Нидерландов. Бенкинг необходим для того, чтобы пилоты имели возможность раньше активировать DRS для атак на стартовой прямой.



Пока неизвестно, когда состоится первый за долгое время Гран-при Нидерландов, отложенный на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, и состоится ли он вообще в 2020 году.