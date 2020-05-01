Росберг поддержал болельщицу с неврологическим заболеванием, купив ей продукты на € 500

Бывший чемпион мира в составе «Мерседеса» Нико Росберг обратился к болельщице, предложив купить ей продукты на 500 евро. Несколько дней назад женщина по имени Лаура написала, что не может сходить в магазин из-за неврологического заболевания. Росберг в ответ выразил желание оплатить доставку еды.



Девушка является поклонницей Формулы-1. Как следует из описания её профиля в «Твиттере», она поддерживает Карлоса Сайнса, Даниэля Риккардо, Себастьяна Феттеля и особенно Ландо Норриса.



«Я всегда говорю, если вы хотите по-настоящему узнать кого-то, обратите внимание, как они относятся к тем, кто ничего не может для них сделать. Сегодня я получила это сообщение и была обескуражена. Каждый раз, когда я встречала Нико раньше, он был добр. Но сделать подобное? Поверьте мне, он замечательный человек. Клянусь, что обязательно постараюсь отблагодарить его», – написала потрясённая этим жестом Лаура.