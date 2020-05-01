В Формуле-1 показали, как Сенна впервые в карьере завоевал очки
Сегодня, 1 мая, исполняется 26 лет со дня трагической гибели легендарного бразильского пилота Айртона Сенны. Пресс-служба Формулы-1 на странице чемпионата в «Твиттере» опубликовала исторический ролик, где показано, как Сенна впервые в карьере завоевал очки.
Это случилось во второй его гонке Формулы-1. В составе команды Toleman Айртон сумел занять шестое место на Гран-при ЮАР, таким образом завоевав одно очко.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, Айртон Сенна — один из величайших пилотов в истории Формулы-1. Бразилец успел завоевать три титула чемпиона мира. Погиб в возрасте 34 лет.
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