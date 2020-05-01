Ди Реста: Феттель должен соглашаться на любое предложение «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Пол ди Реста поделился мыслями о ситуации вокруг нового контракта Себастьяна Феттеля с «Феррари». Шотландец убеждён, что четырёхкратный чемпион мира не в том положении, чтобы вести торги.

«Если Себастьян будет в форме, то, конечно, все с радостью захотят его видеть в „Феррари“ и дальше. Но если будет показывать слабые выступления, на его место выстроится целая очередь пилотов, у которых истекают контракты.

Думаю, он должен будет соглашаться на любое предложение команды по новому контракту", — приводит слова ди Ресты GPblog.

Напомним, контракт Себастьяна Феттеля с «Феррари» завершится по окончании сезона. Не так давно в СМИ прошла информация, что «Скудерия» предлагала немцу новый годичный контракт с существенным снижением зарплаты, но это его не устроило.