Ди Реста: Феттель должен соглашаться на любое предложение «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Пол ди Реста поделился мыслями о ситуации вокруг нового контракта Себастьяна Феттеля с «Феррари». Шотландец убеждён, что четырёхкратный чемпион мира не в том положении, чтобы вести торги.
«Если Себастьян будет в форме, то, конечно, все с радостью захотят его видеть в „Феррари“ и дальше. Но если будет показывать слабые выступления, на его место выстроится целая очередь пилотов, у которых истекают контракты.
Думаю, он должен будет соглашаться на любое предложение команды по новому контракту", — приводит слова ди Ресты GPblog.
Напомним, контракт Себастьяна Феттеля с «Феррари» завершится по окончании сезона. Не так давно в СМИ прошла информация, что «Скудерия» предлагала немцу новый годичный контракт с существенным снижением зарплаты, но это его не устроило.
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