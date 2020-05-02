Чемпион WTCR: есть вероятность, что гонок в этом году не будет

Действующий чемпион WTCR Норберт Мичелис считает, что из-за пандемии коронавируса серия может не провести ни одной гонки в 2020 году.



«Сейчас ситуация очень сложная. Разумеется, мы все хотим гоняться, но сейчас нам не остаётся ничего, кроме как поддерживать физическую форму, следить за новостями в мире и просто ждать. Но есть вероятность, что гонок в этом году не будет», — приводит слова Норберта Мичелиса TouringCarTimes.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день известно более чем о 3,3 млн заражённых и 237 тыс. скончавшихся. Более одного миллиона человек выздоровели.