Чемпион WTCR: есть вероятность, что гонок в этом году не будет
Действующий чемпион WTCR Норберт Мичелис считает, что из-за пандемии коронавируса серия может не провести ни одной гонки в 2020 году.
«Сейчас ситуация очень сложная. Разумеется, мы все хотим гоняться, но сейчас нам не остаётся ничего, кроме как поддерживать физическую форму, следить за новостями в мире и просто ждать. Но есть вероятность, что гонок в этом году не будет», — приводит слова Норберта Мичелиса TouringCarTimes.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день известно более чем о 3,3 млн заражённых и 237 тыс. скончавшихся. Более одного миллиона человек выздоровели.
Читайте также
- 2 мая 2020
-
10:46
-
09:47
-
01:03
- 1 мая 2020
-
23:30
-
22:43
-
21:58
-
21:14
-
19:59
-
18:31
-
18:03
-
16:23
-
14:59
-
14:20
-
13:58
-
12:48
-
11:50
-
11:39
-
10:47
-
09:54
-
09:31
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
22:05
-
20:48
-
19:48
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:34
-
16:00
-
15:36
-
14:38
-
14:06
-
12:50
-
11:47
Партнерский контент