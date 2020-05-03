Ник Хайдфельд — о Михаэле Шумахере: на трассе он был беспринципным и нечестным

Экс-пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд поделился мыслями о семикратном чемпионе мира Ф-1 Михаэле Шумахере. По его словам, легендарный гонщик на трассе был достаточно агрессивен, в то же время в повседневной жизни — совершенно другим человеком.

«В повседневной жизни Михаэль запомнился мне отличным парнем, заботящемся о семье. Но на трассе это был совершенно другой человек. Он проявлял беспринципность, невероятную агрессию и иногда был нечестным. Порой он делал глупые и неприемлемые вещи», — приводит слова 42-летнего Хайдфельда Speedweek.

Напомним, Михаэль Шумахер — самый титулованный гонщик в истории Формулы-1. Немец окончательно завершил карьеру в 2012 году. В 2013-м произошёл несчастный случай на горнолыжном курорте, с тех пор он проходит реабилитацию и не появляется на публике. Семья Шумахера не разглашает информацию о состоянии здоровья Михаэля.