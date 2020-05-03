Ван дер Гарде рассказал о мерах безопасности, которые будут принять на Гран-при Австрии

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде рассказал о мерах безопасности, которые будут предприняты на Гран-при Австрии, если он состоится.
«Если этап в Австрии состоится, то на трассу пустят не более 60 человек от каждой команды. Ещё по 20 человек от команды прилетят на этап, но будут оставаться в отеле. Это на случай, если потребуется замена.
Перед приездом всех сотрудников проверят на наличие заболеваний, у всех команд будет разное время прибытия на трассу. Если „Ред Булл“ приедет на трассу в восемь часов утра, то „Альфа Таури“ на 15 минут позже. Команды не будут пересекаться друг с другом. А если состоится вторая гонка там же, то на неё пустят только тех сотрудников, которые уже работали на первом Гран-при», — приводит слова ван дер Гарде GPBlog.
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