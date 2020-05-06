Квят назвал Риккардо быстрейшим напарником и признал, что ещё не до конца понял Гасли

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился своим мнением насчёт того, кто из его напарников в Формуле-1 обладал самой высокой скоростью. Россиянин прокомментировал также выступления своего нынешнего коллеги по команде Пьера Гасли.
«В квалификации быстрейший, наверное, Риккардо. В то время и с той машиной, что у нас была, он нашёл хороший баланс, добивался сильных результатов. Сейчас, похоже, он тоже очень конкурентоспособен. Он был для меня хорошим ориентиром, так что каждый раз, когда я побеждал его, я знал, что для меня это был очень хороший день.
Без сомнений, Пьер очень быстр. Я до сих пор не очень хорошо понимаю его как пилота: ещё не видел всей картины, потому что не провёл с ним целого сезона. Но он точно очень быстр, особенно на одном круге. Я был удивлён, что он не показал такой же скорости в составе «Ред Булл», это стало сюрпризом. Трудно сказать, что пошло не так, поскольку я знаю Пьера недостаточно хорошо. Практически у всех пилотов достаточно скорости и таланта, но в разном окружении они проявляют себя по-разному. Каждая команда — это свой мир», — рассказал Квят в подкасте Beyond the grid.
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