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Хорнер: гонщики прилично заржавели, на старте сезона нас может ждать много аварий

Хорнер: гонщики прилично заржавели, на старте сезона нас может ждать много аварий
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что длительное отсутствие практики у пилотов может повысить зрелищность гонок, когда сезон Формулы-1 начнётся после вынужденной паузы. По его словам, из-за этого в первых Гран-при болельщики смогут увидеть множество неожиданных ошибок и аварий.

«Думаю, для пилотов это самый длинный период без гонок. В каком-то смысле это может пойти на пользу зрелищности. Гонщики прилично заржавели, поэтому если мы всё-таки возобновим сезон в июле, то зрители смогут увидеть много аварий», — приводит слова Хорнера the Guardian.

Предполагается, что Формула-1 начнёт сезон на «Ред Булл Ринг» 5 июля. При этом этап в Австрии может состоять сразу из двух гонок. Обе они пройдут без зрителей. По данным различных источников, аналогичный сценарий может быть использован для Гран-при Великобритании и Венгрии.

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