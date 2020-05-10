Серхио Агуэро прокомментировал дебют в виртуальной Формуле-1
Футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал своё дебютное выступление в виртуальных гонках Формулы-1. Он выступил на виртуальном Гран-при Испании в составе команды «Ред Булл» и финишировал в гонке на 14-й позиции.
«Мне действительно очень хотелось улучшить свою позицию сегодня и бросить вызов пилотам в первых рядах, но гонка выдалась очень сложной. Поздравляю Джорджа Расселла с великолепной победой. Мне понравилась сегодняшняя гонка, это был потрясающий опыт и я хотел бы вернуться и сделать это снова. Большое спасибо команде, Формуле-1, моему товарищу по команде Александеру Албону и моему тренеру Нестору Гарсии за их помощь на этой неделе», — приводит слова Серхио Агуэро пресс-служба «Ред Булл».
Читайте также
- 10 мая 2020
-
22:53
-
21:20
-
20:43
-
19:50
-
18:58
-
18:02
-
17:09
-
14:55
-
14:15
-
12:48
-
11:52
-
00:40
- 9 мая 2020
-
23:54
-
22:48
-
21:59
-
20:58
-
19:21
-
17:59
-
16:57
-
16:53
-
15:59
-
15:03
-
14:13
-
12:54
-
11:12
-
09:58
-
01:04
- 8 мая 2020
-
23:59
-
22:50
-
21:39
-
19:55
-
18:51
-
17:49
-
16:31
-
15:37
Партнерский контент