Серхио Агуэро прокомментировал дебют в виртуальной Формуле-1

Футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал своё дебютное выступление в виртуальных гонках Формулы-1. Он выступил на виртуальном Гран-при Испании в составе команды «Ред Булл» и финишировал в гонке на 14-й позиции.



«Мне действительно очень хотелось улучшить свою позицию сегодня и бросить вызов пилотам в первых рядах, но гонка выдалась очень сложной. Поздравляю Джорджа Расселла с великолепной победой. Мне понравилась сегодняшняя гонка, это был потрясающий опыт и я хотел бы вернуться и сделать это снова. Большое спасибо команде, Формуле-1, моему товарищу по команде Александеру Албону и моему тренеру Нестору Гарсии за их помощь на этой неделе», — приводит слова Серхио Агуэро пресс-служба «Ред Булл».