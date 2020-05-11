Виталий Петров возмутился тем, как продают медицинские маски
Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров удивился, что защитные маски в российских супермаркетах продают в пластмассовых боксах, как премиум-товары высокой стоимости, например икру или небольшую бытовую технику. Соответствующее видео он разместил на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, из-за пандемии коронавируса в ряде регионов России введён специальный режим. Власти законодательно обязали жителей носить в общественных местах медицинские маски или респираторы.
«И даже маски так вот упаковывают. Наверное, чтобы не украли. Жесть какая-то», — отметил Петров.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Петров выступал в Формуле-1 с 2010 по 2012 год и принял участие в 58 этапах. В сезоне-2011 он занял третье место на Гран-при Австралии.
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