Виталий Петров возмутился тем, как продают медицинские маски

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров удивился, что защитные маски в российских супермаркетах продают в пластмассовых боксах, как премиум-товары высокой стоимости, например икру или небольшую бытовую технику. Соответствующее видео он разместил на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, из-за пандемии коронавируса в ряде регионов России введён специальный режим. Власти законодательно обязали жителей носить в общественных местах медицинские маски или респираторы.



«И даже маски так вот упаковывают. Наверное, чтобы не украли. Жесть какая-то», — отметил Петров.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Петров выступал в Формуле-1 с 2010 по 2012 год и принял участие в 58 этапах. В сезоне-2011 он занял третье место на Гран-при Австралии.