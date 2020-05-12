Журналист Крис Медланд объяснил, почему место Феттеля в «Феррари» займёт Риккардо

Журналист портала F1i Крис Медланд выразил мнение, что Себастьяна Феттеля, который в конце года покинет «Феррари», в итальянской команде заменит действующий пилот «Рено» Даниэль Риккардо.



Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпиона мира выступил с официальным заявлением о том, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место.



«Ситуация на рынке пилотов будет очень интересной. С 1996 года «Феррари» всегда приглашала гонщиков с именем, чтобы заменить своего лидера. Шумахера сменил Кими, того заменил Алонсо, испанца поменял Феттель. Но с приходом Леклера такой подход уже не актуален.

Риккардо хотел начать всё сначала и сделал ставку на усовершенствованный «Рено». Если бы ему предложили место в «Феррари», он бы уже тогда перешёл в «Скудерию». Я буду очень удивлён, если Даниэль не сделает то же самое сейчас, став напарником Леклера», — написал Медланд на своей странице в «Твиттере».