Тото Вольф: «Мерседес» не может игнорировать новость об уходе Феттеля из «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что известие о скором уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари» — слишком важное событие для Формулы-1, чтобы его команда попросту проигнорировала этот факт.
«Себ — отличный гонщик, яркая личность и усиление для каждой команды Формулы-1. С точки зрения будущего мы в первую очередь хотим выразить доверие нашим нынешним пилотам – Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу. Мы рассчитываем на них. Но, конечно, «Мерседес» не может игнорировать возможное развитие событий, связанное с уходом Себастьяна из «Феррари», — приводит слова Вольфа Planet F1.
Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира Феттель выступил с официальным заявлением о том, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.
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