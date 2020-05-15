Зайдль рассказал о переговорах «Макларена» с Риккардо и Сайнсом

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, как команда вела переговоры с Карлосом Сайнсом и Даниэлем Риккардо.
«Мы очень довольны итогами недели. Мы вели очень прозрачный процесс с Карлосом Сайнсом и были в курсе его переговоров с „Феррари“. В то же самое время мы общались с Даниэлем Риккардо.
Что касается Себастьяна Феттеля, мы немало с ним общались, в том числе и в последние дни, но наши разговоры касались не только Формулы-1. Мы с ним никогда не вели переговоров о возможном выступлении в составе «Макларена». В команде были сосредоточены на вариантах с Сайнсом и Риккардо», — приводит слова Зайдля Bild.
Напомним, Себастьян Феттель по завершении сезона-2020 покинет «Феррари». Его место в «Скудерии» займёт пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Испанца в Уокинге заменит Даниэль Риккардо.
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