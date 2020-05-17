Глок: отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 станет драмой для болельщиков в Германии

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок прокомментировал грядущий уход четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из «Феррари», выразив опасения, что Германия может остаться в Формуле-1 без представительства.

«В последние недели всё указывало на то, что Феттель и „Феррари“ не договорятся о контракте. И всё-таки это стало шоком. Отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 станет драмой для болельщиков в Германии.

Ситуация для Феттеля по-настоящему сложная. У него не так много вариантов получить конкурентоспособный болид. Если в Формуле-1 не будет немецких пилотов, конечно, это окажет негативное влияние на рейтинги трансляций", — приводит слова Глока RP Online.

Напомним, что с 2021 года Себастьяна Феттеля в «Феррари» заменит Карлос Сайнс.