Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Глок: отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 станет драмой для болельщиков в Германии

Глок: отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 станет драмой для болельщиков в Германии
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок прокомментировал грядущий уход четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из «Феррари», выразив опасения, что Германия может остаться в Формуле-1 без представительства.

«В последние недели всё указывало на то, что Феттель и „Феррари“ не договорятся о контракте. И всё-таки это стало шоком. Отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 станет драмой для болельщиков в Германии.

Ситуация для Феттеля по-настоящему сложная. У него не так много вариантов получить конкурентоспособный болид. Если в Формуле-1 не будет немецких пилотов, конечно, это окажет негативное влияние на рейтинги трансляций", — приводит слова Глока RP Online.

Напомним, что с 2021 года Себастьяна Феттеля в «Феррари» заменит Карлос Сайнс.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020