Жена Росберга случайно попала в трансляцию виртуальной Ф-1, Нико сравнил себя с Леклером

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг попал в неловкую ситуацию во время виртуальной «Гонки легенд» — соревнования, в котором герои прошлого Формулы-1 выступали с другими известными личностями.



Во время видеоконференции Росберга, его жена Вивьен оказалась на заднем плане в халате.

«Я в больших неприятностях. Ну, по крайней мере, Виви не пришлось подписываться на месяц», — отметил в комментариях Нико Росберг, напомнив о ситуации с Шарлем Леклером, девушке которого пришлось оформить подписку на Twitch-канал монегаска только ради того, чтобы он впустил её в дом.



«Добро пожаловать в клуб», — ответил Леклер Росбергу, намекнув что им обоим пришлось пережить непростые объяснения с любимыми женщинами гифкой с танцующими гробовщиками из Ганы.

Видеозапись этого момента опубликована в «твиттере» Формулы-1.