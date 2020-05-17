Жена Росберга случайно попала в трансляцию виртуальной Ф-1, Нико сравнил себя с Леклером

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг попал в неловкую ситуацию во время виртуальной «Гонки легенд» — соревнования, в котором герои прошлого Формулы-1 выступали с другими известными личностями.
Во время видеоконференции Росберга, его жена Вивьен оказалась на заднем плане в халате.
«Я в больших неприятностях. Ну, по крайней мере, Виви не пришлось подписываться на месяц», — отметил в комментариях Нико Росберг, напомнив о ситуации с Шарлем Леклером, девушке которого пришлось оформить подписку на Twitch-канал монегаска только ради того, чтобы он впустил её в дом.
«Добро пожаловать в клуб», — ответил Леклер Росбергу, намекнув что им обоим пришлось пережить непростые объяснения с любимыми женщинами гифкой с танцующими гробовщиками из Ганы.
Видеозапись этого момента опубликована в «твиттере» Формулы-1.
- 17 мая 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:04
-
20:52
-
19:58
-
18:52
-
17:24
-
16:36
-
15:54
-
14:37
-
13:44
-
12:58
-
11:57
-
10:53
-
09:54
-
01:30
- 16 мая 2020
-
23:35
-
22:16
-
21:03
-
19:54
-
18:50
-
17:52
-
16:59
-
15:49
-
14:59
-
14:05
-
12:46
-
12:07
-
11:01
-
09:30
-
00:54
- 15 мая 2020
-
23:51
-
22:58
-
21:29
-
20:43