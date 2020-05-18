Зак Браун: «Макларен» упустил возможность заполучить Риккардо ещё пару лет назад
Руководитель «Макларена» Зак Браун отметил, что его команда упустила возможности, не подписав контракт с австралийцем Даниэлем Риккардо ранее.
«Мы пытались заполучить Даниэля пару лет назад, но тогда мы упустили эту возможность. Хотя были очень в нём заинтересованы. Он отправился в «Рено». Мы же пригласили Ландо и Карлоса, которые, впрочем, проделали фантастическую работу. Но теперь у нас в команде есть семикратный победитель Гран-при, и мы очень рады этому факту и крайне взволнованы. Думаю, что их пара с Ландо в 2021 году будет одной из лучших в пелотоне», — приводит слова Брауна Planet F1.
Напомним, австралийский пилот проведёт нынешний сезон в «Рено». В «Макларене» он заменит Карлоса Сайнса, который после 2020 года уйдёт в «Феррари».
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