Магнуссен: я не единственный пилот, переходивший черту в борьбе на трассе

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен ответил на обвинения в том, что часто ведёт борьбу на трассе за гранью допустимого. По его словам, он не единственный гонщик, поступающий подобным образом.



«Конечно, есть пилоты, которые жаловались, что в некоторых моментах я перешагнул черту в борьбе на трассе. Но я не думаю, что единственный, кто сделал это. Дело в том, что последние несколько лет я сражался в середине пелотона, на границе очковой зоны. Когда борьба идёт за 10-11-е место, то в ней можно кое-что приобрести. А терять, по сути, нечего. У меня были очень тяжёлые сражения за 10-ю позицию. Некоторые из них были за гранью.

Я вижу эту ситуацию так: вы должны подобраться к пределу, пытаясь не превысить его. Проблема в том, что его очень тяжело определить», — приводит слова Магнуссена официальный сайт Формулы-1.