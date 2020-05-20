Мазепин: для меня главная цель — попасть в Формулу-1
Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин поделился планами на будущее. Мазепин заявил, что его главная цель — попасть в Формулу-1.
«Цели? Продолжить учёбу, окончить университет, затем — магистратуру. С точки зрения гонок, выступая в Формуле-2, цель в любом случае — Формула-1. Определённо, если нужно выбрать что-то одно на ближайшие несколько лет, то это была бы Формула-1.
Хотел бы участвовать в гонках на выносливость, таких как Ле-Ман, или выступить в Формуле-Е, но только ради интереса. Сейчас главная цель — попасть в Формулу-1», — приводит слова Никиты Мазепина InsideF2.
Сезон Формулы-2 приостановлен из-за пандемии коронавируса, ожидается, что первая гонка сезона-2020 состоится в Австрии 4 июля.
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