Мазепин: для меня главная цель — попасть в Формулу-1

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин поделился планами на будущее. Мазепин заявил, что его главная цель — попасть в Формулу-1.



«Цели? Продолжить учёбу, окончить университет, затем — магистратуру. С точки зрения гонок, выступая в Формуле-2, цель в любом случае — Формула-1. Определённо, если нужно выбрать что-то одно на ближайшие несколько лет, то это была бы Формула-1.



Хотел бы участвовать в гонках на выносливость, таких как Ле-Ман, или выступить в Формуле-Е, но только ради интереса. Сейчас главная цель — попасть в Формулу-1», — приводит слова Никиты Мазепина InsideF2.

Сезон Формулы-2 приостановлен из-за пандемии коронавируса, ожидается, что первая гонка сезона-2020 состоится в Австрии 4 июля.