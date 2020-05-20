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Сайнс назвал «странными» переговоры с «Феррари»

Сайнс назвал «странными» переговоры с «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, который в 2021 году перейдёт в «Феррари», рассказал подробности о переговорах с итальянской командой.

«Мы вели переговоры, не видя друг друга, это было довольно странно. Это были особенные несколько недель, учитывая переговоры без личных встреч, но я был дома с отцом и постоянно общался с агентом. В конце концов, всё прошло успешно.

Знаю, здесь, в Испании, сылями уже в сезоне-2021, все хотят увидеть меня за рулём „Феррари“, увидеть борьбу за подиумы и победы. Но мне хочется отложить „Феррари“ в сторону и сосредоточиться на оставшемся сезоне с „Маклареном“.

Было бы здорово, если бы Алонсо вернулся. В Формуле-1 выступают лучшие гонщики мира, и Фернандо — один из них», — приводит слова Карлоса Сайнса GPBlog.

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