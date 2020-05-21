Эксперт: Боттас может «сыграть в Росберга» в 2020 году

Известный журналист Питер Уиндзор поделился мнением о переходе Карлоса Сайнса в «Феррари» и выразил мнение, что Валттери Боттас может побороться за титул в сезоне-2020.



«Карлос Сайнс — очень быстрый пилот, который совершает мало ошибок. Но, думаю, что он становится медленнее, стараясь не допускать этих ошибок. Он не способен пилотировать на уровне Ферстаппена, Хэмилтона и Леклера. По мнению многих инженеров невозможно увидеть, что делает Леклера, Хэмилтона, Ферстаппена и, возможно, Даниэля Риккардо особенными. Феттель мог видеть, где Сайнс тормозит позже, но он не мог получить этого из телеметрии Леклера.



Что касается Боттаса, то он стал эмоционально свежее. Он показал, что он может быть быстрым, и теперь, когда он полностью сосредоточен на гонках, он может „сыграть в Росберга“ в 2020 году. Думаю, что он может удивить, хотя я всё ещё надеюсь увидеть Джорджа Расселла в „Мерседесе“, — приводит слова Уиндзора GPBlog.