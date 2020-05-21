Риккардо будет получать в «Макларене» от € 400 тыс. за финиш в топ-10

Команда «Макларен» не разглашала деталей контракта с Даниэлем Риккардо, но французское издание Sportune утверждает, что соглашение рассчитано на два года с опцией продления на третий. Зарплата австралийского пилота составит € 10 млн за сезон.



Помимо этого в «Макларене», который с 2021 года будет использовать силовые установки «Мерседес», Риккардо может получить солидные бонусы в диапазоне от € 400 тыс. за одно набранное очко до € 1 млн за победу в Гран-при.

Также издание утверждает, что в контракте с «Маклареном» прописан статус первого пилота команды для Риккардо.

Напомним, в «Макларене» Риккардо заменит Карлоса Сайнса, который с 2021 года будет выступать в «Феррари». 2020 год Даниэль проведёт в «Рено». Это будет его второй сезон во французской команде. По итогам 2019 года Риккардо набрал 54 очка и занял в общем зачёте девятое место.