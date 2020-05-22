Венгрия может принять две гонки Ф-1 сразу за Австрией, команды проведут месяц вне дома

Правительство Великобритании не сделает исключений для спортивных событий по карантину, утверждает Motorsport. Формуле-1 вновь придётся корректировать календарь.

Изначально планировалось начать сезон Ф-1 в Австрии 5 и 12 июля, а затем провести гонки в Сильверстоуне 26 июля и 5 августа.

Теперь план состоит в том, чтобы провести по крайней мере одно, возможно, два мероприятия сразу после гонок на «Ред Булл Ринге», чтобы британский персонал оставался вне дома до месяца. Это требуется для получения разрешения на следующий выезд из страны.

«Всё очень туманно. Единственное, что очень ясно, — все команды хотят начать чемпионат и готовы делать всё необходимое, даже покинуть дом на несколько месяцев, если это потребуется», — рассказал представитель одной из команд Ф-1.



Главным кандидатом на то, чтобы принять этап после Австрии, называют «Хоккенхайм». Если гонки там не удастся организовать, Германию может заменить Венгрия. «Хунгароринг» расположен всего в 420 километрах от «Ред Булл Ринга».