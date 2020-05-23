Уэббер: между Хэмилтоном и Феттелем проблем не возникнет

Бывший пилот Формулы-1, экс-напарник Себастьяна Феттеля Марк Уэббер считает, что между немцем и Льюисом Хэмилтоном проблем не возникнет, если они оба будут выступать за «Мерседес».



«Думаю, что между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном проблем не возникнет. Для “Мерседеса” в частности и для Формулы-1 в целом это был бы великолепный сценарий, хотя Валттери Боттасу будет тяжело потерять место в команде. Даже если в паре пилотов в лице Феттеля и Хэмилтона что-то пойдёт не так, Тото Вольф справится с этим, у него большой опыт в таких делах. У него талант управлять командой», — приводит слова Марка Уэббера RacingNews365.

Напомним, 12 мая Феттель выступил с официальным заявлением, что он покинет «Скудерию» по окончании сезона-2020. О своих дальнейших планах он не сообщил. Место Себастьяна в «Феррари» с 2021 года займёт Карлос Сайнс.