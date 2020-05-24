24 мая — финал 4 этапа Forza Motorsport. 25 мая — старт отбора Super Formula Championship

24 мая программа SMP Racing и спортивное агентство SMA, организаторы всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020, проведут финал.

Соревнования пройдут на виртуальной итальянской трассе Муджелло. Участники будут выступать

на одинаковых автомобилях – Porsche 911 GT3 RS. Комментатором станет известный тележурналист Владимир Башмаков, гость студии – чемпион мира по Need For Speed и автоблогер Алан Енилеев.



Программа SMP Racing начинает отбор участников для нового виртуального чемпионата Super Formula Championship. Формульная киберсерия будет проводиться в рамках направления SMP Racing Esports на платформе Gran Turismo Sport. В ближайшие несколько недель состоится ряд отборочных заездов, по итогам которых лучшие пилоты пройдут в основной чемпионат. Календарь соревнований Super Formula Championship будет опубликован в ближайшее время.



Первая отборочная гонка Super Formula Championship состоится в понедельник, 25 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени. Участники будут соревноваться на одинаковых автомобилях – Super Formula (Honda). Трассой выбран немецкий автодром Нюрбургринг в конфигурации «Гран-при», дистанция гонки составит 25 кругов.



Расписание заездов:



19:00 – сбор участников, практика;

19:50 – квалификация;

20:00 – старт гонки.

Ниже представлен порядок регистрации участников гонки.

Сначала необходимо зарегистрироваться на сайте, затем пройти регистрацию в группе «ВКонтакте» и добавить в PSN (Playstation Network) в друзья аккаунт Ashitaka_8. После этого участники должны выбрать ливрею автомобиля, предоставленную организатором, — осуществляется в галерее аккаунта организатора Ashitaka_8 (автомобиль в другой ливрее не допускается к участию в гонке). Вслед за этим остаётся ждать сообщения организатора о допуске (или недопуске) к гонке и дальнейшую инструкцию по участию в заездах.