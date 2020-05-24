Норрис вынес Леклера-младшего в первом повороте и расстроился
Пилот «Макларена» Ландо Норрис столкнулся с гонщиком «Феррари» Артуром Леклером в первом повороте вирутальной гонки Гран-при Монако. Норрис сразу же признал ошибку и сказал, что сделал это не специально.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, по итогам гонки победу одержал пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Вторым финишировал Эстебан Гутьеррес из «Мерседеса», третьим — Александер Албон на «Ред Булл».
Артур Леклер в итоге финишировал четвёртым, Ландо Норрис пришёл к финишу седьмым.
Благодаря отключённым повреждениям гонка оказалась насыщенной на контакты — пилоты постоянно касались барьеров и болидов друг друга, однако это не приводило к серьёзным последствиям.
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