Босс Mercedes-AMG займёт пост исполнительного директора в «Астон Мартине»

Босс Mercedes-AMG Тобиас Моерс сменит Энди Палмера на посту исполнительного директора компании «Астон Мартин», утверждает Daily Express.

В «Астон Мартине» не прокомментировали назначение Моерса, но подтвердили, что структура руководства компании будет пересмотрена. Ожидается, что официально о назначении бывшего босса Mercedes-AMG будет объявлено 26 мая.

Mercedes-AMG – подразделение корпорации Daimler, отвечающее за выпуск спортивных моделей марки «Мерседес». В частности, машины используются в качестве сейфти-каров в Формуле-1. Приход Моерса станет первой перестановкой в топ-менеджменте «Астон Мартин» после того, как Лоренс Стролл стал владельцем компании.



Палмер присоединился к «Астон Мартин» в 2014 году, когда фирма столкнулась с финансовыми проблемами. Он объявил о перестройке в компании. При нём производитель спорткаром объявил о создании первого в своё истории внедорожника.



В 2018 году Палмер привел «Астон Мартин» к первичному публичному размещению акций (IPO), что первоначально оценило компанию в 4 миллиарда фунтов стерлингов. Тем не менее, слабый спрос на её продукты и связанные с этим финансовые неудачи привели к падению цены акций более чем на 90 процентов.