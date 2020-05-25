Босс Mercedes-AMG займёт пост исполнительного директора в «Астон Мартине»

Босс Mercedes-AMG Тобиас Моерс сменит Энди Палмера на посту исполнительного директора компании «Астон Мартин», утверждает Daily Express.
В «Астон Мартине» не прокомментировали назначение Моерса, но подтвердили, что структура руководства компании будет пересмотрена. Ожидается, что официально о назначении бывшего босса Mercedes-AMG будет объявлено 26 мая.
Mercedes-AMG – подразделение корпорации Daimler, отвечающее за выпуск спортивных моделей марки «Мерседес». В частности, машины используются в качестве сейфти-каров в Формуле-1. Приход Моерса станет первой перестановкой в топ-менеджменте «Астон Мартин» после того, как Лоренс Стролл стал владельцем компании.
Палмер присоединился к «Астон Мартин» в 2014 году, когда фирма столкнулась с финансовыми проблемами. Он объявил о перестройке в компании. При нём производитель спорткаром объявил о создании первого в своё истории внедорожника.
В 2018 году Палмер привел «Астон Мартин» к первичному публичному размещению акций (IPO), что первоначально оценило компанию в 4 миллиарда фунтов стерлингов. Тем не менее, слабый спрос на её продукты и связанные с этим финансовые неудачи привели к падению цены акций более чем на 90 процентов.
- 25 мая 2020
-
14:50
-
14:27
-
13:56
-
12:51
-
11:54
-
11:05
-
10:44
-
10:27
-
09:58
-
09:05
-
00:59
- 24 мая 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:36
-
18:01
-
16:35
-
16:12
-
14:41
-
13:41
-
12:59
-
11:58
-
10:42
-
09:51
-
00:44
- 23 мая 2020
-
23:22
-
22:59
-
21:09
-
20:16
-
19:20
-
17:58
-
16:58
-
16:02