Джек Миллер с сезона-2021 станет пилотом заводской команды Ducati в MotoGP

Пресс-служба заводской команды Ducati официально объявила, что в чемпионате MotoGP 2021 года в её составе будет выступать австралиец Джек Миллер. Стороны подписали контракт на один сезон, с возможностью продления соглашения.

Миллер присоединился к Ducati в 2018 году и выступал за дочерний коллектив Pramac Racing. Минувший сезон он закончил на восьмом месте в общем зачёте и пять раз понимался на подиум.

«Прежде всего, я хочу сердечно поблагодарить Паоло Кампиноти, Франческо Гуидотти и всю команду Pramac Racing за огромную поддержку, которую я получил от них за два с половиной года, проведенные вместе.

Для меня большая честь продолжить карьеру в MotoGP с заводской командой. Я хотел бы поблагодарить всех менеджеров Ducati, Клаудио, Джиджи, Паоло и Давиде, за то, что они доверились мне и дали мне эту невероятную возможность. С нетерпением жду начала сезона этого года, чтобы показать свою готовность быть официальным пилотом заводской Ducati в сезоне-2021 году», — приводит слова Миллера пресс-служба команды.