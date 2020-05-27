Даниил Квят вернулся к тренировкам на трассе
Российский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят вернулся к тренировкам на трассе. Фотографии с картодрома Квят опубликовал в «сториз» в «Инстаграме».
Напомним, сезон Формулы-1 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что новый чемпионат стартует 5 июля гонкой в Австрии. На данный момент календарь сезона-2020 не утверждён.
Даниил Квят — российский гонщик Формулы-1, выступающий в команде «Альфа Таури». В прошлом сезоне Квят за рулём болида предшественницы «Альфа Таури», «Торо Россо», смог завоевать подиум на Гран-при Германии. На счету Квята три подиума за время выступлений в Формуле-1, что является лучшим показателем среди российских пилотов в «Королевских гонках».
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