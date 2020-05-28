Риккардо вёл переговоры с «Феррари» вплоть до подписания контракта с «Маклареном»
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что вёл переговоры с «Феррари» вплоть до того момента, как подписал контракт с «Маклареном» на сезон-2021.
«Переговоры шли несколько лет и продолжались до этого момента. Да, я не буду этого отрицать. Но, очевидно, это никогда не станет явью. Я не знаю, в чём именно причины, я никогда не размышлял на эту тему. Все говорили, что я хорошо бы вписался в команду со своим именем и фоном, но я стараюсь не попадать в эмоциональную ловушку в любой ситуации.
Карлос отлично подходит команде. Так что я не задаюсь вопросом: почему не я? Я просто вижу, что у Карлоса был отличный 2019 год, я думаю, что он отлично подходит „Феррари“, учитывая то, где они сейчас находятся», — приводит слова Даниэля Риккардо CNN.
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