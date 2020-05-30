Леклер и Джовинацци выступят за «Феррари» в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, а также воспитанник гоночной Академии «Феррари», пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци примут участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана», сообщает пресс-служба организаторов соревнования на своей странице в «Твиттере».

Монегаск и итальянец выступят в кузовном классе GTE и будут пилотировать Ferrari 488. В одном экипаже с ними выступят профессиональные сим-рейсеры — действующий чемпион F1 Esports Давид Тоницца и Энцо Бонита.

Таким образом, состав участников виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана» пополнился ещё двумя пилотами Формулы-1. Ранее сообщалось, что в суточном марафоне примут участие Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Пьер Гасли, а также несколько экс-пилотов Ф-1, в числе которых Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон.