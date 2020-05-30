Норрис надеется, что Ферстаппен даст ему советы, как бороться с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен давал ему советы, как бороться с Карлосом Сайнсом. Британец рассчитывает, что получит такую же помощь от Макса, когда в ряды «Макларена» вольётся Даниэль Риккардо.

«Макс давал мне много хороших советов, как бороться с Карлосом, он много о нём знал. Много знает и о Риккардо. Такова часть игры, напарника нужно знать. Необходимо знать слабые и сильные стороны. Тогда появляется преимущество. Да, я хочу получать удовольствие от Формулы-1, и это то, что я делаю. В то же время нужно уметь работать с напарником в командном плане. Вместе с тем напарник всегда остаётся главным соперником.



Будет непросто с Риккардо, и мне предстоит многому научиться у него. Но, если захочется досадить ему, уверен, мне нужно будет получить советы у Ферстаппена», — приводит слова Норриса Grandprix247.

Напомним, с 2021 года нынешний напарник Норриса Карлос Сайнс будет выступать в «Феррари», место испанца в «Макларене» займёт Даниэль Риккардо.