В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

Сегодня, 31 мая, стало известно, что ФИА, руководство Формулы-1 и боссы команд чемпионата изучают возможности проведения спринтерской гонки с реверсивной стартовой решёткой. Подобный формат предлагается опробовать на старте сезона-2020, в частности на одном из двух этапов Гран-при Австрии и в ходе одного из уик-энда Гран-при Великобритании.

Но теперь стало известно, что против нововведения выступают в команде «Мерседес», сообщает Motorsport.

С учётом того что для внедрения нового правила необходимо согласие всех десяти коллективов, маловероятно, что болельщики увидят новый формат проведения Гран-при.

Напомним, в ФИА предлагали план, согласно которому вместо привычной субботней квалификации проходит спринтерская гонка с реверсивным стартом, в таком случае с первой позиции будут стартовать пилоты «Уильямса», а с последнего — «Мерседеса». Старт воскресной гонки проходил бы уже по результатам субботних заездов.