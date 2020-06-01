Риккардо нацелен завоевать подиум до ухода из «Рено»

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что нацелен завоевать подиум с французским коллективом, перед тем как покинуть команду.



«В эти выходные исполнилось уже два года с моего последнего подиума. И я жажду снова испытать эти ощущения. Когда я подписал контракт с «Рено», моей целью было ко второму году завоевать подиум. Это то, что я всё ещё очень хочу сделать. И действительно верю, что задачу удастся выполнить. Это станет отличным подарком на прощание.

Я знаю, что многим обязан «Рено», и хочу добиться этого результата не только для себя, но и для команды. В свете последних новостей это будет особенно приятно. Я получил от людей в команде много добрых напутствий. Они рады, что мы будем вместе до конца года. Так что я постараюсь сделать всё возможное и, надеюсь, выиграю как можно больше гонок», — приводит слова Риккардо Planet F1.