Заражение пилота коронавирусом или отказ команды от участия не приведёт к отмене гонки Ф-1

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что гонки Формулы-1 не будут отменяться даже в том случае, если у пилотов во время этапа будет обнаруживаться коронавирус или какая-то из команд откажется от участия.

«Случай заражения коронавирусом не приведёт к отмене гонки. Мы призываем команды к определённым процедурам. Если кому-то потребуется карантин, у нас будет возможность организовать это и заменить человека.

Конечно, что-то ещё необходимо обсуждать, этот вопрос имеет широкий диапазон, но неспособность команды принять участие в гонке не приведёт к отмене этапа. Если заболеет пилот, то у команд есть резервисты. Мы не будем проводить этап только в том случае, если у нас не будет уверенности в том, что мы сможем обеспечить безопасность", — приводит слова Кэри Nextgen-Auto.