Cезон-2020 в W Series официально отменён

Организаторы женской W Series опубликовали официальное заявление, сообщив, что сезон-2020, который должен был стартовать 30 мая на трассе в Санкт-Петербурге, полностью отменён из-за пандемии коронавируса.
Решение не проводить соревнования до 2021 года было принято после консультаций с партнёрами и поставщиками серии — ФИА, Формулой-1 и DTM.
Тем не менее организаторы уже объявили о планах провести более масштабный сезон W Series в 2021 году. Женская серия как минимум дважды организует гонки в рамках уик-эндов Формулы-1.
«После ошеломительного успеха дебютного сезона-2019 W Series решение не проводить гонки до 2021 года далось нам нелегко. Тем не менее мы уже работаем над захватывающим новым календарём. Рады подтвердить, что этапы W Series в следующем году пройдут в рамках гонок поддержки Формулы-1 на Гран-при США и Мексики», — говорится в заявлении.
Напомним, что в 2020 году в W Series должна была дебютировать россиянка Ирина Сидоркова.
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