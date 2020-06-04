«Мерседес» поделится резервными пилотами с «Маклареном»
Команда «Мерседес» предоставит «Макларену» одного из своих резервных гонщиков, если это потребуется. Об этом сообщает RaceFans.
Таким образом, у экс-пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна появится теоретическая возможность снова выступить за свою бывшую команду, если Ландо Норрису или Карлосу Сайнсу-младшему потребуется замена. В случае, если Вандорн будет занят в связи с гонками Формулы-Е, место в «Макларене» может занять Эстебан Гутьеррес — второй резервист «Мерседеса».
Напомним, ранее руководство Формулы-1 сообщило, что гонки не будут отменены даже в случае положительного теста на коронавирус у одного из пилотов — в таком случае пилот будет заменён резервистом. Напомним, с 2021 года «Макларен» будет использовать моторы «Мерседес».
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