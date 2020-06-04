Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» поделится резервными пилотами с «Маклареном»

«Мерседес» поделится резервными пилотами с «Маклареном»
Авто / Формула-1 0

Команда «Мерседес» предоставит «Макларену» одного из своих резервных гонщиков, если это потребуется. Об этом сообщает RaceFans.

Таким образом, у экс-пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна появится теоретическая возможность снова выступить за свою бывшую команду, если Ландо Норрису или Карлосу Сайнсу-младшему потребуется замена. В случае, если Вандорн будет занят в связи с гонками Формулы-Е, место в «Макларене» может занять Эстебан Гутьеррес — второй резервист «Мерседеса».

Напомним, ранее руководство Формулы-1 сообщило, что гонки не будут отменены даже в случае положительного теста на коронавирус у одного из пилотов — в таком случае пилот будет заменён резервистом. Напомним, с 2021 года «Макларен» будет использовать моторы «Мерседес».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020