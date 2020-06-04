Росс Браун: восемь гонок Формулы-1 в Европе сделают сезон состоявшимся

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мыслями о европейском календаре чемпионата мира, который был представлен несколько дней назад. Напомним, представленная версия включает в себя восемь этапов. По словам Брауна, такого количества будет достаточно, чтобы признать сезон состоявшимся.

«Теоретически восемь этапов сделают сезон состоявшимся. Что касается возможных гонок в Абу-Даби и Бахрейне, то организовать вылеты в постоянно меняющихся обстоятельствах станет для нас вызовом. Но и собрать воедино европейскую часть календаря было непросто. Ситуация меняется ежедневно, по большей части в лучшую сторону, но есть страны, где ситуация ухудшается.

Нам нужно дать таким странам время, чтобы понять, насколько быстро они восстанавливаются. Мексика — одна из стран, которая по-прежнему хочет принять этап, но страна всё ещё страдает от пика пандемии. У нас есть несколько вариантов, и думаю, что мы сможем собрать достойный календарь», — приводит слова Брауна Motorsport.