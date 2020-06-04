«Ред Булл» привезёт на Гран-при Австрии обновлённый болид

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда привезёт на Гран-при обновлённую версию болида.

«У «Мерседеса» всегда были проблемы на трассе в Австрии, и это придаёт нам уверенности. Сложно сказать, насколько у них будут велики трудности на этот раз, но мы знаем, что результаты зимних тестов обманчивы. Мы приедем в Австрию с машиной, версия которой никогда не испытывалась.

Обновления касаются не только болида. «Хонда» также продолжает работу, их мотор лучше работает на высокогорье. Но сложно что-либо прогнозировать. Мы только знаем, что «Феррари» отставали от нас и от «Мерседеса» во время зимних тестов. Но теперь они могут нас настигнуть», — приводит слова Хельмута Марко GPblog.