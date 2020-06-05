Пилоты SMP Racing примут участие во второй кибергонке СМП еРСКГ

Пилоты SMP Racing Кирилл Смаль, Павел Буланцев и Алексей Несов станут участниками класса «еТуринг» во второй гонке СМП еРСКГ, которая состоится 6 июня, сообщает пресс-служба программы.
В зачёте «eТУРИНГ» стартуют пилоты, принимавшие участие в Российской серии кольцевых гонок либо планирующие выступить в новом сезоне, а также приглашённые спортсмены. Они проведут две гонки на виртуальной трассе «Нижегородское кольцо», используя симулятор Assetto Corsa и модели автомобилей, знакомые по гонкам настоящего русского Туринга.
В классе «eТУРИНГ_ЛАЙТ» кроме представителей СМП РСКГ примут участие пилоты-любители. Заезды пройдут на трассе «Брендс-Хэтч», которая есть в списке виртуальных автодромов игры Gran Turismo Sport на платформе PS4.
Следить за событиями можно будет онлайн в официальной группе SMP Racing в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале СМП РСКГ. События вновь будут комментировать профессиональные ведущие, а пилоты смогут поделиться впечатлениями благодаря телемостам.
Расписание 2-го этапа СМП eРСКГ, 6 июня:
17:45. Начало трансляции, интервью, стартовая решетка
18:00 – 18:25. «eТУРИНГ», Гонка 1 (9 кругов, 50 км)
18:25 – 18:30. Повтор лучших моментов
18:30 – 18:45. Интервью с пилотами
18:45 – 19:00. Интервью с гостями
19:00 – 19:15. «eТУРИНГ_ЛАЙТ», Гонка 1 (10 кругов, 15 мин)
19:15 – 19:20. Повтор лучших моментов
19:20 – 19:30. Интервью с победителем
19:30 – 19:45. «eТУРИНГ_ЛАЙТ», Гонка 2 (10 кругов, 15 мин)
19:45 – 19:50. Повтор лучших моментов
19:50 – 20:10. Интервью с пилотами и гостями
20:10 – 20:35. «eТУРИНГ», Гонка 2 (9 кругов, 50 км)
20:35 – 20:40. Повтор лучших моментов. Подготовка к интервью
20:40 – 21:00. Интервью с пилотами и гостями.
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