Гран-при Венгрии останется в календаре Формулы-1 до 2027 года

Гран-при Венгрии Формулы-1 останется в календаре чемпионата как минимум до 2027 года, сообщает Motorsport. Промоутеры этапа на автодроме «Хунгароринг» продлили соглашение с руководством чемпионата, ранее оно действовало до 2026 года.

«Мы ищем варианты вместе с Liberty Media, как компенсировать потери от этапа 2020 года. Расходы на организацию Гран-при сохраняются такими же, как и в случае, если бы этап проводился со зрителями.

Пытаемся найти оптимальное решение даже в это сложное время. Пока сложно назвать конкретные цифры. Мы достигли соглашения о проведение этапа и в 2027 году, предыдущий контракт действовал до 2026 года. Кроме того, нам удалось снизить размер промоутерских взносов, что сэкономит несколько миллиардов форинтов правительству", — сказал руководитель «Хунгароринга» Жолт Дьюлаи.

Напомним, в 2020 году Гран-при Венгрии примет третий этап Формулы-1 сезона-2020.