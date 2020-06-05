Росс Браун: покупкой «Уильямса» заинтересовались серьёзные люди

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг команды «Уильямс». По словам функционера, в покупке коллектива заинтересованы серьёзные люди.
«Мне кажется, что без наших действий, ситуация была бы хуже, пока же всё выглядит стабильно.
Думаю, проблема с „Уильямсом“ должна решиться. Серьёзные люди следят за командой. Думаю, это демонстрирует существование достойной бизнес-модели, которая даёт возможность всерьёз рассматривать предложение.
«Уильямс» — фантастическая команда с огромным наследием и очевидно, что я испытываю к ней слабость. Но реальность такова, что Формула-1 — жестокий вид спорта и здесь необходимо доказывать свою конкурентоспособность каждые две недели или даже еженедельно. На самом деле скрывать нечего. Если в нашем спорте финишируешь последним, как это было с «Уильямсом» последние два года, то последствия придут. К сожалению, команда достигла этой точки", — приводит слова Брауна Motorsport.
- 5 июня 2020
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
19:02
-
18:07
-
17:28
-
16:48
-
16:17
-
13:30
-
12:46
-
12:23
-
11:49
-
11:25
-
09:31
-
09:11
-
01:09
- 4 июня 2020
-
23:59
-
22:55
-
22:02
-
21:06
-
19:59
-
18:25
-
17:25
-
16:43
-
16:12
-
15:54
-
15:05
-
14:24
-
13:23
-
12:38
-
12:22
-
12:07
-
11:27
-
10:34
-
09:06