Росс Браун: покупкой «Уильямса» заинтересовались серьёзные люди

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг команды «Уильямс». По словам функционера, в покупке коллектива заинтересованы серьёзные люди.

«Мне кажется, что без наших действий, ситуация была бы хуже, пока же всё выглядит стабильно.

Думаю, проблема с „Уильямсом“ должна решиться. Серьёзные люди следят за командой. Думаю, это демонстрирует существование достойной бизнес-модели, которая даёт возможность всерьёз рассматривать предложение.

«Уильямс» — фантастическая команда с огромным наследием и очевидно, что я испытываю к ней слабость. Но реальность такова, что Формула-1 — жестокий вид спорта и здесь необходимо доказывать свою конкурентоспособность каждые две недели или даже еженедельно. На самом деле скрывать нечего. Если в нашем спорте финишируешь последним, как это было с «Уильямсом» последние два года, то последствия придут. К сожалению, команда достигла этой точки", — приводит слова Брауна Motorsport.