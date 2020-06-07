В «Феррари» недовольны, что «Мерседес» заблокировал идею с реверсивной стартовой решёткой

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил сожаление, что идея с проведением спринтерских гонок с реверсивной стартовой решёткой была заблокирована. По словам функционера, в условиях нынешнего сезона команды должны были идти на компромиссы.

«Разочарован. Мы упустили хорошую возможность. Если две гонки проходят на одной и той же трассе, как будет в Австрии и Великобритании, то высок риск, что вторая гонка просто повторит первую. Очень жаль. В столь сложный период мы все должны были идти на компромиссы. Мы думали над иными форматами, и 9 команд из 10 поддержали гонки с реверсивной стартовой решёткой. Эту идею поддержали и в ФИА. Против выступила только одна команда. Очень обидно за наш спорт и болельщиков», — приводит слова Бинотто Grandprix247.

Напомним, решение о гонках с реверсивной стартовой решёткой должно было приниматься единогласно. Команда «Мерседес» выступила против этой идеи.