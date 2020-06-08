Санин выиграл обе гонки виртуального этапа СМП РСКГ

Второй этап виртуального чемпионата с участием пилотов программы SMP Racing, СМП РСКГ и сим-рейсеров состоялся 6 июня. Борьба в классе «еТУРИНГ» на виртуальной версии автодрома «Нижегородское кольцо» оказалась невероятно плотной. В квалификации 15 пилотов уложились в одну секунду – подобное бывает нечасто даже в реальных гонках СМП РСКГ. Главную интригу внёс Иван Матвеев, который в прошлом году выступал в формульном классе на нижегородском этапе Российской серии кольцевых гонок – он стал обладателем поул-позиции. Однако в дебютной гонке стартовавший со второго места Егор Санин быстро захватил лидерство – и не уступал его до самого финиша. Матвеев довольствовался серебром, а Михаил Лобода сохранил статус-кво и заработал бронзу. Лучшим из пилотов программы SMP Racing стал Алексей Несов – он финишировал пятым. Алексей Басов, который заменил заявленного ранее Павла Буланцева, и Кирилл Смаль в гонке много боролись, но финишировать смогли только на 17-м и 20-м местах.



Во второй гонке «еТУРИНГА» жребий отодвинул триумфатора дебютного заезда на четвёртый ряд стартового поля и позволил Андрею Радошнову лидировать большую часть дистанции. Однако за пять кругов до финиша пилоты совершили рокировку, и победа вновь досталась Егору Санину. А вслед за Радошновым гонку закончил Егор Ганин, замкнувший тройку призёров этого заезда. Пилоты программы SMP Racing Алексей Несов и Кирилл Смаль финишировали на восьмом и девятом местах соответственно. Алексей Басов занял 18-ю позицию.



В зачёте «еТУРИНГ_ЛАЙТ» квалификация также порадовала близкими результатами: разрыв между первым и 10-м временем составил меньше секунды. Но автодром «Брендс-Хэтч» проявил своё коварство даже в виртуальном мире: обладатель поула Вячеслав Кирпун закончил заезд только на седьмом месте – на одну позицию выше представителя СМП РСКГ Бориса Шульмейстера. А тройку лидеров сформировали победитель Тимур Рахматов, серебряный призёр Юрий Григоренко и бронзовый призёр Антон Токбулатов.



Вторая гонка в «младшем» зачёте СМП еРСКГ оказалась не менее драматичной. Вячеслав Кирпун на этот раз смог реализовать свой потенциал, рискованным манёвром отобрав лидерство у Антона Токбулатова. Замкнул трио быстрейших Владимир Рахматов.