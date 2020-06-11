Леклер не выступит в финале виртуальной Ф-1, Расселл – неофициальный чемпион

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала список пилотов, которые 14 июня примут участие в заключительном Гран-при виртуального чемпионата. Соревнования пройдут на трассе в Канаде.
Участие подтвердили пять действующих гонщиков: Валттери Боттас («Мерседес»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Александер Албон («Ред Булл»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»).
В списке не оказалось Шарля Леклера («Феррари») и Ландо Норриса («Макларен»). Оба будут выступать в эти выходные в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Таким образом, неофициальным победителем виртуального чемпионата Формулы-1 стал Расселл. Перед этапом в Канаде лишь у Леклера оставались математические шансы обойти его в турнирной таблице.
Виртуальный Гран-при начнётся 14 июня в 20:00 мск. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку из 35 кругов.
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