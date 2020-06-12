Уэббер: «Феррари» будет не хватать Феттеля

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что «Феррари» будет не хватать Себастьяна Феттеля после того, как он покинет команду.

«Думаю, „Феррари“ будет не хватать Феттеля. Не будет хватать его опыта. Да, Леклер является пилотом мирового уровня, он знает несколько языков, хорошо ведёт себя перед телекамерами и отлично подходит для Формулы-1. Но в краткосрочной перспективе „Феррари“ будет не хватать опыта и видения Себастьяна. Но, конечно, сейчас он не сильно мотивирован работать за рулём красной машины, и это действительно проблема.

Думаю, Себастьян возьмёт годичную паузу. Надеюсь, за это время он сможет восстановиться и вернуть желание бороться за первые места в Формуле-1», — приводит слова австралийца Planet F1.