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Ван дер Гарде: Алонсо не стоит возвращаться

Ван дер Гарде: Алонсо не стоит возвращаться
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде поделился мнением о возможном возвращении Фернандо Алонсо в серию.

«Карлос Сайнс — хороший гонщик. Когда он выступал с Максом Ферстаппеном в дебютном сезоне, он действительно провёл неплохой год. В „Рено“ он снова оказался сильнее своего напарника. Сайнс упорно работает и знает, что он делает. И, разумеется, Сайнсу под силу бросить вызов Шарлю Леклеру. Это то, чего ждут в „Феррари“. Так что команда сделала верный выбор.

Фернандо? На его месте я бы тоже не хотел возвращаться. Это будет его третий приход в „Рено“. Лучше дать Алонсо сосредоточиться на IndyCar или „Дакаре“, а в Формуле-1 дать шанс молодым талантам. Нужно прекратить делать ставку на стариков. Райкконену тоже пора завершать карьеру, а Алонсо не стоит возвращаться. То же самое можно сказать и про Хюлькенберга. У них уже был шанс, пришло время дать его молодёжи», — приводит слова ван дер Гарде GPBlog.

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