Алонсо обидно сошёл с дистанции в начале виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо принял участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Испанец выступал в экипаже с другим экс-пилотом Формулы-1 Рубенсом Баррикелло и симрейсерами Олли Пахкалой и Ярло Тайной.
Алонсо попал в аварию, в результате которой получил штраф в виде проезда на пит-лейн. После отбытия штрафа у Фернандо закончилось топливо, и он остановился на трассе. Гонка для него закончилась менее чем через час после старта. Дозаправка при заезде в боксы была невозможна, потому что сначала он обязан был отбыть штраф.
Пилот объяснил случившееся двумя факторами — человеческим и багом в игре.
«Не на такие «24 часа Ле-Мана» мы рассчитывали. Случившееся стало результатом комбинации из ошибки, вызванной человеческим фактором и багом игры. Стюарды дали штраф, когда мы были уже на пит-лейн, это необычно. В результате у нас не было топлива для преодоления следующего круга», — сказал испанец на своей странице в «Твиттере».
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